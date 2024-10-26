Когда Украина получит первые системы Skynex и Skyranger

Эти системы помогут защищать бойцов ВСУ, украинский народ и инфраструктуру.

Первые зенитные артиллерийские комплексы Skynex и башенные системы ПВО Skyranger будут в Украине в ближайшем будущем.

Об этом директор главного оборонного концерна Европы Rheinmetall Армин Паппергер рассказал в эксклюзивном интервью корреспондентке ТСН Оксане Ткаченко.

Немецкая компания Rheinmetall с самого начала полномасштабного вторжения России является одним из крупнейших поставщиков оружия Украины.

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"Первые системы Skynex, я надеюсь, в ближайшем будущем Skyranger тоже будут в Украине. И мы сможем защищать украинских солдат и украинский народ, и что очень важно – украинскую инфраструктуру", – заявил Паппергер.

Он также рассказал, какое вооружение сейчас больше всего закупают европейские страны.

"Сейчас очень важно производство ПВО, особенно против атак дронов. У нас есть выдающиеся системы на основе пушки, которые способны сбивать беспилотники на 100%. Сейчас 23 государства в очереди, чтобы приобрести эти системы", – сообщил директор Rheinmetall.

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К слову, в первом квартале 2025 года в Украину из Франции прибудет первая партия истребителей Mirage 2000-5.

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