И ВСУ, и враг продвинулись на Курщине: детали от ISW

Россияне заявляют, что некоторые украинские силы отошли за госграницу на свою территорию после боев у Нового Пути, но аналитики не нашли подтверждения.

Украинские и российские войска недавно продвинулись на главном украинском выступлении в Курской области.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Геолокационные кадры за 25 октября свидетельствуют о том, что Силы обороны Украины недавно продвинулись к западу от Борок (юго-восточнее Суджи). Дополнительные геолокационные кадры указывают на то, что российская армия недавно отразила позиции восточнее Обуховки (юго-восточнее Коренево).

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Боевые действия 25 октября продолжались в Глушковском районе западнее главного украинского выступления на Курщине. Однако там подтвержденные изменения на линии фронта не зафиксированы.

Российские источники, включая Министерство обороны, заявили, что украинские войска безуспешно атаковали одним танком и двумя боевыми бронемашинами вблизи Нового Пути (южнее Глушково).

Как заявил российский блогер, есть неподтвержденные сообщения, что некоторые украинские силы отошли за международную границу на свою территорию после боев у Нового Пути. Однако аналитики ISW не нашли подтверждения этого заявления.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский опроверг заявление президента России Владимира Путина об окружении украинских войск в Курской области.

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