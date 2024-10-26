Коли Україна отримає перші системи Skynex і Skyranger

Ці системи допоможуть захищати бійців ЗСУ, український народ та інфраструктуру.

Перші зенітні артилерійські комплекси Skynex та баштові системи ППО Skyranger будуть в Україні у найближчому майбутньому.

Про це директор головного оборонного концерну Європи Rheinmetall Армін Паппергер розповів в ексклюзивному інтервʼю кореспондентці ТСН Оксані Ткаченкою.

Німецька компанія Rheinmetall від початку повномасштабного вторгнення Росії є одним з найбільших постачальників зброї Україні.

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"Перші системи Skynex, я сподіваюся, в найближчому майбутньому Skyranger теж будуть в Україні. І ми зможемо захищати українських солдатів і український народ, і що дуже важливо – українську інфраструктуру", – заявив Паппергер.

Він також розповів, яке озброєння зараз найбільше закуповують європейські країни.

"Зараз дуже важливе виробництво ППО, особливо проти атак дронів. В нас є видатні системи на основі гармати, які здатні збивати безпілотники на 100%. Зараз 23 держави в черзі, щоби придбати ці системи", – повідомив директор Rheinmetall.

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До слова, у першому кварталі 2025 року до Україні з Франції прибуде перша партія винищувачів Mirage 2000-5.

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