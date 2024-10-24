Коли в Україні добудують завод з виробництва Bayraktar: названо терміни

Компанія Baykar планує завершити будівництво заводу з виробництва безпілотників Bayraktar в Україні вже наступного року.

В Україні будівництво заводу з виробництва безпілотників Bayraktar планують завершити 2025 року. Він нібито буде готовий у серпні.

Про це в інтерв'ю Reuters заявив гендиректор компанії Baykar Халук Байрактар.

"Ми на 80% завершили будівництво, зараз йде замовлення обладнання. Терміни виробництва залежатимуть від перебігу війни, але завод буде готовий у серпні 2025 року", - розповів Байрактар.

Очікується, що на такому заводі виготовлятимуть кілька версій дрону Bayraktar - TB2 та TB3. Вони відрізняються розміром, вантажопідйомністю, максимальною швидкістю і не лише.

Нагадаємо, про те, що компанія Baykar придбала земельну ділянку під будівництво заводу з виробництва Bayraktar, повідомлялось ще в серпні 2023 року. За словами посла України у Турецькій Республіці Василя Боднара, для придбання землі власник компанії "Байкар" створив свою українську компанію в Україні.

Очікується, що на значній частині моделей, які вироблятимуться на цьому заводі, будуть стояти комплектуючі українського виробництва. Це можуть бути двигуни, інші запасні частини, колеса, багато чого різного, що є високотехнологічне у нас і може бути використане для цих літальних апаратів.

Читайте також: