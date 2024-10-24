Когда в Украине достроят завод по производству Bayraktar: названы термины

Компания Baykar планирует завершить строительство завода по производству беспилотников Bayraktar в Украине уже в следующем году.

В Украине строительство завода по производству беспилотников Bayraktar планируется завершить в 2025 году. Он будет готов в августе.

Об этом в интервью Reuters заявил гендиректор компании Baykar Халук Байрактар.

"Мы на 80% завершили строительство, сейчас идет заказ оборудования. Сроки производства будут зависеть от хода войны, но завод будет готов в августе 2025 года", — рассказал Байрактар.

Ожидается, что на таком заводе будут производиться несколько версий дрона Bayraktar — TB2 и TB3. Они отличаются размером, грузоподъемностью, максимальной скоростью и не только.

Напомним, что компания Baykar приобрела земельный участок под строительство завода по производству Bayraktar, сообщалось еще в августе 2023 года. По словам посла Украины в Турецкой Республике Василия Боднара, для приобретения земли владелец компании "Байкар" создал свою украинскую компанию в Украине.

Ожидается, что на значительной части моделей, производимых на этом заводе, будут стоять комплектующие украинского производства. Это могут быть двигатели, другие запасные части, колеса, многое разное, что высокотехнологичное у нас и может быть использовано для этих летательных аппаратов.

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