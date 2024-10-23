Стало відомо, коли перші французькі винищувачі Mirage 2000 будуть в Україні

Франція надасть Україні винищувачі Mirage 2000-5 вже у перші місяці 2025 року.

Франція ухвалила рішення про постачання Україні першої партії винищувачів Mirage 2000-5. Три бойові літаки будуть передані українським Збройним Силам у першому кварталі 2025 року.

Про це пише La Tribune.

Важливою особливістю цих винищувачів стане їхнє озброєння - літаки будуть оснащені крилатими ракетами Scalp та бомбами AASM для виконання бойових завдань класу "повітря-земля". Це суттєво посилить ударні можливості української авіації.

Як пояснив міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню 8 жовтня, термін поставки у першому кварталі 2025 року зумовлений необхідністю модифікації літаків та часом, потрібним для підготовки українських пілотів і технічного персоналу.

Варто зазначити, що ця інформація поки не отримала офіційного підтвердження ні від Єлисейського палацу, ні від міністерства збройних сил Франції. На запит видання La Tribune французьке оборонне відомство відмовилося надавати коментарі.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель повідомляв, що Україна незабаром отримає від Франції літаки Mirage 2000, перші з яких будуть надані на початку 2025 року.

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