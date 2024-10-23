AFINA Group запускає нову лінійку ароматів для дому від бренду iFresh

AFINA Group, власник ТМ “Вухастик” та провідний оператор ринку України у сферах дистрибуції і логістики, оголошує про розширення власної лінійки освіжувачів iFresh. Інноваційна лінійка парфумованих ароматів для дому під назвою iFreshHome, що поєднує естетику, стиль та функціональність, виводить категорію освіжувачів повітря на новий рівень.

Освіжувачі ТМ iFresh добре відомі українським споживачам завдяки своїм високоякісним засобам для догляду за домом. Продукція бренду вже здобула визнання та нагороду "Український народний бренд" у 2023 році та посідає 4 місце в рейтингу Nielsen у категорії "Освіжувачі повітря". Новий етап розвитку бренду - це запуск лінійки iFreshHome, яка пропонує споживачам витончені ароматичні композиції, натхненні світовими парфумерними трендами.

iFreshHome - це більше, ніж просто освіжувач повітря, це дизайнерське рішення для дому, яке робить акцент на деталях. Розроблена на основі світових трендів, лінійка забезпечує розкішні аромати для щоденного використання. Цей продукт стане візитною карткою кожної оселі, створюючи стиль і комфорт. Продукція iFreshHome виготовляється з використанням парфумерних композицій, вироблених у Туреччині та Франції, що забезпечує її високу якість та ексклюзивні вишукані аромати.

Нова лінійка – це справжнє мистецтво створення атмосфери в домі. Кожен аромат розроблений з особливим підходом, щоб доповнити інтер’єр, наче витончені парфуми доповнюють образ. Вони стануть елегантною прикрасою вашого простору, даруючи не лише свіжість, але й почуття гармонії та затишку. Лінійка створена для тих, хто цінує вишуканий стиль, і кожен аромат здатен перетворити дім на місце, де кожна деталь відображає індивідуальність і підкреслює смак господарів.

Запуск iFreshHome є частиною стратегії компанії AFINA Group щодо розвитку нових товарних категорій та брендів. Наразі портфель бренду iFresh, відомого своєю якісною продукцією для догляду за домом, вже містить лінійки на різноманітний смак та потреби: широкий ассортимент освіжувачів повітря на водній основі, освіжувачі на сухій основі, де у складі відсутня вода, що може залишати бризки та сліди на поверхні; декілька композицій освіжувачів для автоматичного розпилення. Нова парфумована лінійка від AFINA Group пропонує чотири унікальні аромати, кожен із яких підійде для різних настроїв та ситуацій.

Створення сучасної лінійки iFreshHome стає рушієм інновацій у сфері ароматів для дому. Ця ініціатива підтверджує прагнення компанії відповідати міжнародним трендам, пропонуючи споживачам не тільки високоякісні, але й стильні рішення для побуту.