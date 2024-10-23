Біллі Айліш на концерті гепнулася зі сцени та серйозно травмувалася

Артистка на фото показала, якої травми зазнала через падіння.

Американська співачка Біллі Айліш впала зі сцени просто під час концерту і серйозно травмувалася.

Казус відбувся під час виступу виконавиці у Нью-Йорку, США, де вона заспівала для шанувальників у рамках туру Hit Me Hard and Soft. Концерт минув успішно, однак у самому кінці шоу з Айліш стався прикрий інцидент. Виконавиця виконала останній трек, попрощалася з прихильниками та спускалася сходами зі сцени. Однак, спокійно дійти до кінця співачка не змогла. Якоїсь миті Біллі Айліш спіткнулася та полетіла зі сходів на підлогу. Момент падіння знаменитості присутні глядачі зняли на відео та опублікували в Мережі.

Біллі Айліш просто під час концерту впала зі сцени

Вже згодом зірка вийшла до прихильників на зв'язок в Instagram та показала, якої травми зазнала внаслідок неприємного інциденту. На нозі Айліш після падіння з'явилася чимала гематома.

Біллі Айліш показала травму, які зазнала внаслідок падіння / Фото: instagram.com/billieeilish

Нагадаємо, нещодавно з американською співачкою Олівією Родріго на концерті стався неприємний інцидент. Артистка провалилася в яму в сцені.

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