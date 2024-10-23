Билли Айлиш на концерте упала со сцены и серьезно травмировалась

Американская певица Билли Айлиш упала со сцены прямо во время концерта и серьезно травмировалась.

Казус произошел во время выступления исполнительницы в Нью-Йорке, США, где она спела для поклонников в рамках тура Hit Me Hard and Soft. Концерт прошел успешно, однако в самом конце шоу с Айлиш случился досадный инцидент. Исполнительница исполнила последний трек, попрощалась с поклонниками и спускалась по лестнице со сцены. Однако спокойно дойти до конца певица не смогла. В какой-то момент Билли Айлиш споткнулась и полетела с лестницы на пол. Момент падения знаменитости собравшиеся зрители сняли на видео и опубликовали в Сети.

Билли Айлиш прямо во время концерта упала со сцены

Уже со временем звезда вышла к поклонникам на связь в Instagram и показала, какую травму получила в результате неприятного инцидента. На ноге Айлиш после падения появилась немалая гематома.

Билли Айлиш показала травму, которая получила в результате падения / Фото: instagram.com/billieeilish

Напомним, недавно с американской певицей Оливией Родриго на концерте произошел неприятный инцидент. Артистка провалилась в яму в сцене.

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