Билли Айлиш на концерте упала со сцены и серьезно травмировалась

Артистка на фото показала, какую травму получила из-за падения.
Американская певица Билли Айлиш упала со сцены прямо во время концерта и серьезно травмировалась.
Казус произошел во время выступления исполнительницы в Нью-Йорке, США, где она спела для поклонников в рамках тура Hit Me Hard and Soft. Концерт прошел успешно, однако в самом конце шоу с Айлиш случился досадный инцидент. Исполнительница исполнила последний трек, попрощалась с поклонниками и спускалась по лестнице со сцены. Однако спокойно дойти до конца певица не смогла. В какой-то момент Билли Айлиш споткнулась и полетела с лестницы на пол. Момент падения знаменитости собравшиеся зрители сняли на видео и опубликовали в Сети.
Уже со временем звезда вышла к поклонникам на связь в Instagram и показала, какую травму получила в результате неприятного инцидента. На ноге Айлиш после падения появилась немалая гематома.
Напомним, недавно с американской певицей Оливией Родриго на концерте произошел неприятный инцидент. Артистка провалилась в яму в сцене.
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