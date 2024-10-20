Чому винищувачі Mirage 2000 передадуть швидше, ніж F-16 – експерт відповів

Перші літаки Mirage 2000 можуть надати Україні на початку наступного року.

Передавання Україні французьких літаків Mirage 2000 відбувається швидше за передавання американських літаків F-16.

Про це експерт з питань розвитку авіаційного ринку Богдан Долінце сказав в ефірі телемарафону "Єдині новини".

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"Якщо говорити про постачання Україні літака Mirage 2000, швидше за все йдеться про модифікацію 5F. Ми бачимо, що ці процеси значно швидше відбуваються, ніж це було з F-16", – каже Долінце.

На його думку, це пов’язано з двома ключовими складовими.

"Цей літак повністю французький. Потрібне лише рішення уряду Франції для передавання цих літаків. Крім того, Франція має усю відповідну інфраструктуру для підготовки особового складу, забезпечення технічного обслуговування, і так само це стосується боєкомплекту для цих літаків", – пояснив Долінце.

Крім того, літаки F-16 знаходилися у різних країнах Євросоюзу, і треба було отримати погодження від США на передачу цих літаків.

Експерт зауважив, що Mirage 2000 – це літак-винищувач або літак-перехоплювач.

"Ключова задача – це якраз протиповітряна оборона та знищення ворожої авіації. Дальність бойового застосування 1500 км, що втричі більше, ніж у F-16, у якого бойовий радіус 550 км. Він може бути збільшений лише у разі наявності так званих літаків для дозаправки або створення мережі аеродромів підскоку, тобто, кожних 500-700 км літак повинен сідати на аеродром підскоку, проводити необхідні роботи і дозаправлятися", – зауважує Долінцею.

Водночас, він звертає увагу, що Mirage 2000 може 1500 км здійснювати бойовий радіус без додаткових дозаправок.

Раніше стало відомо, коли Україна отримає перші літаки Mirage 2000.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро на пресконференції з главою МЗС України Андрієм Сибігою заявив, що перші літаки Mirage 2000 будуть надані Україні на початку наступного року.

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