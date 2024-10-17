Підготовка пілотів для F-16: Греція допоможе прискорити процес

Безпекова угода з Грецією стала 27-ю двосторонньою угодою, підписаною на виконання Спільної декларації G7, ухваленої у Вільнюсі 12 липня 2023 року.

Президент України Володимир Зеленський та грецький прем’єр-міністр Кіріакос Міцотакіс під час зустрічі у Брюсселі підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки.

Про це повідомила пресслужба ОПУ.

Греція надавала Україні допомогу від початку повномасштабного російського вторгнення. Нова угода закріплює готовність Греції й надалі підтримувати Україну та забезпечувати найбільш нагальні її оборонні потреби. Зокрема Греція надаватиме додаткові ресурси для прискорення підготовки українських пілотів і технічного персоналу для пілотування та обслуговування винищувачів F-16 американського виробництва.

Угода також передбачає економічне партнерство, співпрацю у сфері безпеки, підтримку санкцій проти РФ, притягнення держави-агресорки до відповідальності та відшкодування збитків, а також взаємодію в галузях культури, освіти та мистецтва.

"Греція зобов’язується брати участь у відновленні й реконструкції України, підтримує майбутнє членство в ЄС і НАТО й Формулу миру", – повідомили в ОПУ.

Безпекова угода з Грецією стала 27-ю двосторонньою угодою, підписаною на виконання Спільної декларації G7, ухваленої у Вільнюсі 12 липня 2023 року.

Нагадаємо, Зеленський розповів про реакцію Трампа щодо вступу України до Альянсу. Зокрема, він нагадав про Будапештський меморандум, як недієву домовленість, яка не змогла захистити Україну.

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