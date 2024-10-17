Подготовка пилотов для F-16: Греция поможет ускорить процесс

Безопасное соглашение с Грецией стало 27-м двусторонним соглашением, подписанным во исполнение Совместной декларации G7, принятой в Вильнюсе 12 июля 2023 года.

Президент Украины Владимир Зеленский и греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис во время встречи в Брюсселе подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности.

Об этом сообщила пресс-служба ОПУ.

Греция оказывала Украине помощь с самого начала полномасштабного российского вторжения. Новое соглашение закрепляет готовность Греции и дальше поддерживать Украину и обеспечивать наиболее неотложные ее оборонные нужды. В частности, Греция будет предоставлять дополнительные ресурсы для ускорения подготовки украинских пилотов и технического персонала для пилотирования и обслуживания истребителей F-16 американского производства.

Соглашение также предусматривает экономическое партнерство, сотрудничество в сфере безопасности, поддержку санкций против РФ, привлечение государства-агрессоры к ответственности и возмещению ущерба, а также взаимодействие в областях культуры, образования и искусства.

"Греция обязуется участвовать в восстановлении и реконструкции Украины, поддерживает будущее членство в ЕС и НАТО и Формулу мира", – сообщили в ОПУ.

Безопасное соглашение с Грецией стало 27-м двусторонним соглашением, подписанным во исполнение Совместной декларации G7, принятой в Вильнюсе 12 июля 2023 года.

Напомним, Зеленский рассказал о реакции Трампа о вступлении Украины в Альянс. В частности, он напомнил о Будапештском меморандуме, как недейственной договоренности, которая не смогла защитить Украину.

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