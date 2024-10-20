Почему истребители Mirage 2000 передадут быстрее F-16 – эксперт ответил

Первые самолеты Mirage 2000 могут предоставить Украине в начале следующего года.

Передача Украине французских самолетов Mirage 2000 происходит быстрее передачи американских самолетов F-16.

Об этом эксперт по вопросам развития авиационного рынка Богдан Долинце сказал в эфире телемарафона "Единые новости".

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"Если говорить о поставках Украине самолета Mirage 2000, скорее всего, речь идет о модификации 5F. Мы видим, что эти процессы значительно быстрее происходят, чем это было с F-16", – говорит Долинце.

По его мнению, это связано с двумя ключевыми составляющими.

"Этот самолет полностью французский. Нужно только решение правительства Франции для передачи этих самолетов. Кроме того, Франция имеет всю соответствующую инфраструктуру для подготовки личного состава, обеспечения технического обслуживания, и так же касается боекомплекта для этих самолетов", — пояснил Долинце.

Кроме того, самолеты F-16 находились в разных странах Евросоюза, и требовалось получить согласование от США на передачу этих самолетов.

Эксперт отметил, что Mirage 2000 – это самолет-истребитель или самолет-перехватчик.

"Ключевая задача – это как раз противовоздушная оборона и уничтожение вражеской авиации. Дальность боевого применения 1500 км, что в три раза больше, чем у F-16, у которого боевой радиус 550 км. Он может быть увеличен только в случае наличия так называемых самолетов для дозаправки или создание сети аэродромов подскока, то есть, каждые 500-700 км самолет должен садиться на аэродром подскока, проводить необходимые работы и дозаправляться", – отмечает Долинце.

В то же время он обращает внимание, что Mirage 2000 может 1500 км совершать боевой радиус без дополнительных дозаправок.

Ранее стало известно, когда Украина получит первые самолеты Mirage 2000 года.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро на пресс-конференции с главой МИД Украины Андреем Сибигой заявил, что первые самолеты Mirage 2000 будут предоставлены Украине в начале следующего года.

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