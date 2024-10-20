Франція надасть Україні 12 нових артилерійських систем Caesar: подробиці

Франція стягнула 300 мільйонів євро з заморожених російських активів, це дозволить постачати нові артилерійські системи Україні.

Франція надасть Україні 12 додаткових колісних артилерійських систем Caesar.

Про це повідомляє видання BFMTV з посиланням на слова міністра збройних сил Франції Себастьяна Лекорню.

"Ми мобілізуємо інтереси заморожених російських активів для закупівлі військової техніки для України. Лише до кінця 2024 року Франція повернула 300 мільйонів євро», - сказав він.

Міністр зазначив, що ця сума дозволила замовити 12 нових артилерійських систем Caesar, які будуть поставлені в Україну, а також 155-мм снаряди, ракети Aster, керовані бомби AASM, вогневі точки і ракети Mistral.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель повідомив, що Україна незабаром отримає літаки Mirage 2000, перші з яких будуть надані на початку 2025 року.

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