Генштаб ЗСУ повідомив, де наступає ворог

Зокрема, українські захисники зупинили 46 штурмових і наступальних дій російської армії на Покровському напрямку.

На фронті в Україні зафіксовано 192 бої за минулу добу. Найбільше атак російські війська влаштували на Лиманському, Покровському та Курахівському напрямках.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Ситуація на фронті

На Харківському напрямку російські війська влаштували чотири атаки в районі Вовчанська.

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На Куп’янському напрямку ворог провів 17 штурмів позицій українських військ біля Голубівки, Степової Новоселівки та Вишневого.

На Лиманському напрямку окупанти атакували 24 рази. Ворог намагався просунутись уперед неподалік шести різних населених пунктів. Основні зусилля загарбники докладали у районах Греківки, Тернів, Торського та в Серебрянському лісі.

На Сіверському напрямку російська армія шість разів намагалася просунутися в районах населених пунктів Івано-Дар’ївка та Виїмка. Українські захисники відбили всі атаки. Ворог успіху не мав.

На Краматорському напрямку окупанти атакували один раз в районі Часового Яру.

На Торецькому напрямку ворог за підтримки авіації здійснив три атаки в районі Торецька.

На Покровському напрямку Сили оборони України зупинили 46 штурмових і наступальних дій ворога поблизу Лисівки, Селидового та Миролюбівки.

На Курахівському напрямку українські оборонці відбили 41 атаку поблизу Гострого, Катеринівки та Новодмитрівки.

На Времівському напрямку, за уточненою інформацією, російські війська провели 22 штурми українських позицій в районах Богоявленки та Новоукраїнки.

На Оріхівському напрямку загарбники штурмових дій не проводили, однак обстрілюють населені пункти із та завдають авіаударів.

На Придніпровському напрямку окупанти тричі атакували позиції українських військ. Ворог отримав жорстку відсіч і зазнав втрат.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Сумською та Чернігівською областями росіяни зі своєї території активно застосовують КАБи та ударні дрони по районах українських населених пунктів, здійснюють артилерійські обстріли.

Також російські КАБи вибухають і на території Курської області, де триває операція Сил оборони України. За добу ворог завдав 35 авіаударів, використавши 47 керованих авіабомб.

Атака по Україні

За уточненою інформацією, протягом попередньої доби противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах чотири ракетних ударів із застосуванням восьми ракет, 91 авіаудар, скинув 139 КАБів. Крім цього, росіяни здійснили понад 4300 обстрілів, з них 142 – із реактивних систем залпового вогню.

Так, окупанти завдавали авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Бобилівка, Висока Яруга, Гоптівка, Козача Лопань, Кудіївка, Сіверськ, Званівка, Рай-Олександрівка, Часів Яр, Торецьк, Дружба, Щербинівка, Донецьке, Катеринівка, Суха Балка, Курахове, Антонівка та Козачі Лагері.

Водночас українські авіація, ракетні війська та артилерія завдали 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, та одного удару по артилерійських системах.

Нагадаємо, за даними Інституту вивчення війни, ЗСУ відновили позиції на південний схід від Часового Яру та в південній частині Торецька. Водночас ворог просунувся на схід від Сіверська та південний схід від Покровська.

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