Путін підставив Сі Цзіньпіна: експерт пояснив, чим може обернутися співпраця РФ з КНДР

Китай невдоволений поглибленням зв’язків Північної Кореї з Росією. Така співпраця може спричинити конфлікт Путіна з Сі Цзіньпіном.

Про це "24 Каналу" розповів військовий експерт Олег Жданов.

Він нагадав, що буквально за певний час Росія ратифікувала договір про співпрацю з КНДР. Там йдеться також про військову допомогу.

"Путін фактично підставив Сі Цзіньпіна. Останній говорив на саміті в Казані, що "конфлікт" не має вийти за межі України. А тут за кілька годин Держдума вже ратифікувала договір, який узаконює присутність військ КНДР на території Росії", – сказав Жданов.

Такий крок вже робить війну в Україні регіональною. Фактично дві ядерні держави безпідставно напали на неядерну державу, зазначив експерт.

Нагадаємо, західні ЗМІ писали, що Китай розглядає розгортання військ КНДР на допомогу Росії як серйозне поглиблення співпраці та побоюється дестабілізації на Корейському півострові.

Журналісти зауважують, що зближення РФ із КНДР може спонукати США, Японію та Південну Корею до зміцнення військового альянсу в Східній Азії.

Китайські експерти наголошують, що Китай не хоче повернення до умов "холодної війни", коли Радянський Союз, Північна Корея та Китай створили так званий північний трикутник проти коаліції Південної Кореї, Японії та США.

23 жовтня Сі Цзіньпін під час саміту БРІКС закликав відмовитися від "підливання олії у вогонь" та втягування у війну в Україні третіх країн. Ця заява пролунала на тлі інформації про можливу участь у війні на стороні Росії солдатів із Північної Кореї.

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