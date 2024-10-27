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В Сумской области прозвучало 111 взрывов

В Сумской области прозвучало 111 взрывов

Враг обстреливает Сумщину (фото иллюстративный)

Враг продолжает обстреливать Сумскую область.

За прошедшие сутки захватчики произвели 41 обстрел пограничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

Зафиксировано 111 взрывов. Обстрелы потерпели Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Шалыгинская, Эсманьская, Свеская общины.

  • Белопольское общество: совершены обстрелы FPV-дронами (2 взрыва), сброс взрывных устройств с БпЛА (2 взрыва), минометный обстрел (3 взрыва).
  • Юношеское общество: враг бил из артиллерии (25 взрывов), КАБ (7 взрывов).
  • Краснопольская община: 9 мин сбросили россияне на территорию общины.
  • Великописаревское общество: враг ударил из артиллерии (18 взрывов) и минометов (10 взрывов), сбросил взрывное устройство из БпЛА (1 взрыв).
  • Эсманьское общество: совершены обстрелы FPV-дронами (5 взрывов).
  • Глуховское общество: зафиксирован обстрел FPV-дроном (1 взрыв).
  • Шалыгинская община: 15 мин сбросили россияне на территории общины. Также были обстрелы FPV-дронами (3 взрыва).
  • Светское общество: нанесены обстрелы FPV-дронами (4 взрыва), артиллерийский обстрел (4 взрыва).

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве ночью раздалась серия взрывов.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Днепре количество погибших в результате российского удара выросло до 5 человек.

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