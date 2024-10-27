В Сумской области прозвучало 111 взрывов

За прошедшие сутки захватчики произвели 41 обстрел пограничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

Зафиксировано 111 взрывов. Обстрелы потерпели Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Шалыгинская, Эсманьская, Свеская общины.

Белопольское общество: совершены обстрелы FPV-дронами (2 взрыва), сброс взрывных устройств с БпЛА (2 взрыва), минометный обстрел (3 взрыва).

Юношеское общество: враг бил из артиллерии (25 взрывов), КАБ (7 взрывов).

Краснопольская община: 9 мин сбросили россияне на территорию общины.

Великописаревское общество: враг ударил из артиллерии (18 взрывов) и минометов (10 взрывов), сбросил взрывное устройство из БпЛА (1 взрыв).

Эсманьское общество: совершены обстрелы FPV-дронами (5 взрывов).

Глуховское общество: зафиксирован обстрел FPV-дроном (1 взрыв).

Шалыгинская община: 15 мин сбросили россияне на территории общины. Также были обстрелы FPV-дронами (3 взрыва).

Светское общество: нанесены обстрелы FPV-дронами (4 взрыва), артиллерийский обстрел (4 взрыва).

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве ночью раздалась серия взрывов.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Днепре количество погибших в результате российского удара выросло до 5 человек.

Читайте также: