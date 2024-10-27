На Сумщині пролунало 111 вибухів

Протягом минулої доби загарбники здійснили 41 обстріл прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.

Зафіксовано 111 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Шалигинська, Есманьська, Свеська громади.

Білопільська громада: здійснено обстріли FPV-дронами (2 вибухи), скидання вибухових пристроїв з БпЛА (2 вибухи), мінометний обстріл (3 вибухи).

Юнаківська громада: ворог бив з артилерії (25 вибухів), КАБ (7 вибухів).

Краснопільська громада: 9 мін скинули росіяни на територію громади.

Великописарівська громада: ворог вдарив з артилерії (18 вибухів) та мінометів (10 вибухів), скину вибуховий пристрій з БпЛА (1 вибух).

Есманьська громада: здійснено обстріли FPV-дронами (5 вибухів).

Глухівська громада: зафіксовано обстріл FPV-дроном (1 вибух).

Шалигинська громада: 15 мін скинули росіяни на території громади. Також були обстріли FPV-дронами (3 вибухи).

Свеська громада: завдано обстріли FPV-дронами (4 вибухи), артилерійський обстріл (4 вибухи).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві вночі пролунала серія вибухів.

Крім того, ми раніше інформували, що у Дніпрі кількість загиблих внаслідок російського удару зросла до 5 осіб.

Читайте також: