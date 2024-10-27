Російські загарбники окупували Левадне - DeepState

Російські загарбники протягом минулої доби окупували населений пункт Левадне, що на Донеччині.

Про це інформує DeepState.

Аналітики повідомили, що також ворог просунувся біля Шахтарського, Новоукраїнки, Богоявленки, Новодарівки, Стельмахівки, в Гірнику та Олександрополі.

На інших ділянках фронту пресувань ворога або Сил оборони не зафіксовано.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Генеральний штаб ЗСУ повідомив, де наступає ворог.

Крім того, ми раніше інформували, що українські війська повернули позиції в Торецьку та біля Часового Яру.

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