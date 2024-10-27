Астрологічний прогноз на 27 жовтня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день – для збереження внутрішньої гармонії – бажано провести на самоті. Не варто розпочинати реалізацію нових проєктів – успішними вони не будуть, втім, у неділю це не має особливого значення.

Символ дня: морська мушля.

Стихія дня: Метал.

Щасливе число дня: 7.

Щасливий колір дня: зелений.

Щасливі камені дня: червона яшма, шпати, тигрове та котяче око.

За яку частину тіла відповідає: ноги, коліна.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, можуть мати серйозні ускладнення, тому лікувати їх необхідно без зволікання.

Харчування дня: можна голодувати, постити та влаштовувати розвантажувальні дні.

Стрижка дня: стригтися цього дня небажано.

Дачні роботи дня: можна збирати врожай овочів, які ще збереглися на грядках.

Магія і містика дня: можна гадати на картах – найправдивішу відповідь дасть колода Таро.

Сни дня: у снах нинішньої ночі можна буде побачити своє майбутнє.

Табу дня: не можна проливати воду – це вважається поганою прикметою.

Цитата дня: "Ти не принесеш користі, якщо працюватимеш на знос. Неможливо працювати добре, не маючи ні відпочинку, ні спокою" (Крістофер Паоліні).

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