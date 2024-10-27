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Астрологический прогноз на 27 октября

Астрологический прогноз на 27 октября

Морская раковина - символ дня / Фото: www.credits

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день – ради сохранения внутренней гармонии – желательно провести в одиночестве. Не стоит приступать к реализации новых проектов – успехом они не увенчаются – впрочем, в воскресенье это не имеет особого значения. 

Символ дня: Морская раковина. 

Стихия дня: Металл. 

Счастливое число дня: 7. 

Счастливый цвет дня: зеленый. 

Счастливые камни дня: красная яшма, шпаты, тигровый и кошачий глаз.

За какую часть тела отвечает: ноги, колени. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, чреваты серьезными осложнениями, поэтому лечить их необходимо без промедления. 

Питание дня: можно голодать, поститься и устраивать разгрузочные дни. 

Стрижка дня: стричься в этот день нежелательно. 

Дачные работы дня: можно собирать урожай еще сохранившихся на грядках овощей. 

Магия и мистика дня: можно гадать на картах – самый правдивый ответ даст колода Таро. 

Сны дня: в снах нынешней ночи можно будет увидеть свое будущее. 

Табу дня: нельзя проливать воду – это считается плохой приметой. 

Цитата дня: «Ты сослужишь плохую службу, если будешь работать на износ. Невозможно работать хорошо, не имея ни отдых, ни покоя» (Кристофер Паолини). 

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