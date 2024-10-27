Астрологический прогноз на 27 октября

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день – ради сохранения внутренней гармонии – желательно провести в одиночестве. Не стоит приступать к реализации новых проектов – успехом они не увенчаются – впрочем, в воскресенье это не имеет особого значения.
Символ дня: Морская раковина.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 7.
Счастливый цвет дня: зеленый.
Счастливые камни дня: красная яшма, шпаты, тигровый и кошачий глаз.
За какую часть тела отвечает: ноги, колени.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, чреваты серьезными осложнениями, поэтому лечить их необходимо без промедления.
Питание дня: можно голодать, поститься и устраивать разгрузочные дни.
Стрижка дня: стричься в этот день нежелательно.
Дачные работы дня: можно собирать урожай еще сохранившихся на грядках овощей.
Магия и мистика дня: можно гадать на картах – самый правдивый ответ даст колода Таро.
Сны дня: в снах нынешней ночи можно будет увидеть свое будущее.
Табу дня: нельзя проливать воду – это считается плохой приметой.
Цитата дня: «Ты сослужишь плохую службу, если будешь работать на износ. Невозможно работать хорошо, не имея ни отдых, ни покоя» (Кристофер Паолини).
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