Україна отримає першу партію бронетранспортерів LAV

Партія нових канадських бронетранспортерів буде в медичному виконанні.

Незабаром Україна отримає першу партію канадських бронетранспортерів LAV 6.0 ACSV, постачання яких вже розпочалося з Німеччини.

Про це повідомляє об’єднана цільова група Збройних сил Канада-Україна (Operation UNIFIER).

У повідомленні вказується, що партія нових канадських бронетранспортерів буде в медичному виконанні.

"Після навчань з експлуатації та обслуговування броньованих машин бойової підтримки, версії "швидка допомога", в Німеччині, машини були завантажені та відправлені в Україну. Ці машини допоможуть Україні в обороні від незаконного вторгнення на її землі", - йшлось в заяві організації.

Про плани щодо передачі даних машин для потреб ЗСУ стало відомо ще у вересні 2023 року, коли прем’єр Канади Джастін Трюдо заявив, що країна 650 млн доларів, щоб надати Україні 50 броньованих машин власного виробництва.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що німецький гігант Rheinmetall назвав свою найуспішнішу техніку в Україні.

Крім того, ми раніше інформували, що концерн Rheinmetall розробляє новий танк та нову модель БМП, яку отримає Україна.

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