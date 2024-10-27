Три знака Зодиака, которые сегодня могут конфликтовать с окружающими

День, который принесет успех во многих сферах жизни, включая работу, бизнес и финансы, чего нельзя сказать об общении с другими людьми: здесь он связан с некоторыми трудностями – люди будут с трудом понимать друг друга, что может приводить к конфликтам.

Сегодня, 27 октября, найти общий язык с окружающими не смогут представители всех знаков Зодиака, но три из них будут особенно склонны к конфликтам.

Лев

Львы по своей натуре слишком прямолинейны для того, чтобы выстроить общение с окружающими их людьми, сегодня же это их качество возрастет в разы. Они решат говорить правду всем без исключения, забывая о том, что она все-таки должна отличаться от резкости и бесцеремонности.

Весы

Весы в это время будут находиться на своей волне: все, что станут говорить им окружающие их люди, будет влетать в одно ухо и вылетать из другого. Представители знака просто не успеют сосредоточиться на услышанной информации, а, значит, не смогут ее проанализировать.

Стрелец

Стрельцы и в более простые для общения дни не могут похвастаться хорошей договороспособностью, сегодня же любой разговор с ним станет для собеседника серьезным испытанием. Всему виной – вспыльчивость представителей знака, которая не дает им услышать других людей.

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