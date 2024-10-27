Астрологиня назвала найласкавіші знаки зодіаку

Як-то кажуть, будь-який звір любить ласку, а вже про людей навколо й говорити не доводиться – для них це дуже важливо.

Ось лише притаманна така цінна моральна якість далеко не всім – хтось не володіє нею від природи, а хтось – найчастіше це стосується чоловіків – соромиться її виявляти. Астрологиня Людмила Булгакова назвала найласкавіші знаки зодіаку.

Рак

Раки – як чоловіки, так і жінки – є найлагіднішими представниками зодіакального кола, про таких, як вони, часто кажуть, що їх можна хоч до рани прикладати. Таку якість характеру вони виявляють стосовно всіх, але до близьких і коханих людей – особливо.

Телець

Для Тельців ласка – нагальна потреба: за її допомогою вони висловлюють своє ставлення не лише до всіх навколо, а й до самих себе: ласка, яку вони виявляють до інших, приносить їм не менше, а, можливо, й більше задоволення, що для цих гедоністів має велике значення.

Риби

Риби готові обійняти та обігріти весь світ, але, звісно ж, більша частина їхньої любові й ласки дістається близьким людям. Водночас на їхню діяльну допомогу далеко не завжди можна розраховувати, а от у моральній підтримці, поєднаній з найніжнішими почуттями, вони не відмовлять нікому.

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