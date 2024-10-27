Мільйонери із МСЕК: оприлюднено рейтинг декларацій посадовців

Після гучного затримання у Хмельницькому 64-річної керівниці обласної МСЕК Тетяни Крупи за підозрою у незаконному збагаченні, відгриміли "інвалідні" історії з прокурорами Хмельниччини та інших областей. У Кабміні вже затвердили план протидії порушенням.

"Главком" дослідив статки очільників обласних центрів медико-соціальної експертизи, які вони офіційно задекларували.

У кого найбільші статки

Серед найзаможніших - керівниця Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяна Крупа. Минулого року вона отримала 661,5 тис. грн зарплати, 166 тис. грн пенсії; інші її доходи – 1,15 млн грн. У банках посадовиця зберігала 678 тис. грн, $15,5 тис., 32,5 тис. євро; готівкою – 15,2 млн грн і $160 тис.

"Сім’я голови МСЕК Хмельниччини володіє 16 будинками загальною площею 292,6 кв. м (квадратних метрів, нібито, для 16 будинків мало, але саме така офіційна інформація), трьома квартирами загальною площею 321,4 кв. м у Хмельницькому і 40 земельними ділянками загальною площею 33,5 га", - йдеться в повідомленні.

Тоді як друге місце займає головна лікарка вінницької обласної МСЕК - Юлія Даниленко. За минулий рік, чиновниця отримала 221,5 тис. грн зарплати. Але інші доходи декларантки склали 2,5 млн грн.

"На банківських рахунках керівниця МСЕК Вінниччини тримала 1 млн грн і 8,6 тис. євро, готівкою – 150 тис. грн. Також сім’ї Даниленків належить будинок площею 196,7 кв. м у Вінниці, чотири квартири загальною площею 225,2 кв. м у Вінниці, 25 земельних ділянок загальною площею 16,1 га (з них п’ять ділянок в оренді)", - вказано в повідомленні.

Замикає трійку найзаможніших начальників Володимир Решота зі Львова. Його річна зарплата склала 499 тис. грн, інші доходи – майже 4 млн грн. Ще посадовець задекларував 120,2 тис. грн пенсії.

Зазначається, що сім’я голови МСЕК Львівщини володіє трьома квартирами загальною площею 216,8 кв. м у Львові і трьома земельними ділянками загальною площею 1,7 га.

"Є у сім’ї й автомобіль Toyota Venza, 2010 року випуску вартістю 226,5 тис. грн. У банках Решота зберігає 458,5 тис. грн, готівкою – 252,2 тис. грн, $15 тис., 8 тис. євро", - вказано в повідомленні

Хто ще потрапив до списку

керівник МСЕК Кіровоградщини Володимир Бондар ь: зарплата – 329,7 тис. грн, пенсія – 99,4 тис. грн, заощадження в банках – 96,4 тис. грн, готівка – 1,3 млн грн і $33 тис;

ь: зарплата – 329,7 тис. грн, пенсія – 99,4 тис. грн, заощадження в банках – 96,4 тис. грн, готівка – 1,3 млн грн і $33 тис; голова МСЕК Житомирщини Олександр Донець : зарплата – 410 тис. грн, інші доходи – 70 тис. грн ; у банках – 331 тис. грн, готівкою – $56,5 тис;

: зарплата – 410 тис. грн, інші доходи – 70 тис. грн ; у банках – 331 тис. грн, готівкою – $56,5 тис; очільник Центральної МСЕК Володимир Марунич: зарплата – 322,5 тис. грн, пенсія – 161,1 тис., інші доходи – 23,3 тис. грн; на рахунках у банках – 111,6 тис. грн, готівкою – 500 тис. грн і $45 тис;

зарплата – 322,5 тис. грн, пенсія – 161,1 тис., інші доходи – 23,3 тис. грн; на рахунках у банках – 111,6 тис. грн, готівкою – 500 тис. грн і $45 тис; керівниця МСЕК Київщини Наталія Жгільова : зарплата – 398,9 тис. грн, інші доходи – 41 тис. грн, готівкою – $50 тис., ще $20 тис. позичила третім особам;

: зарплата – 398,9 тис. грн, інші доходи – 41 тис. грн, готівкою – $50 тис., ще $20 тис. позичила третім особам; очільниця МСЕК Донеччини Тетяна Гончарова : зарплата – 396,6 тис. грн, пенсія – 116,8 тис. грн, інші доходи – 673,3 тис. грн; 83 тис. грн – на рахунках у банках, готівкою – 520 тис. грн;

: зарплата – 396,6 тис. грн, пенсія – 116,8 тис. грн, інші доходи – 673,3 тис. грн; 83 тис. грн – на рахунках у банках, готівкою – 520 тис. грн; керівник МСЕК Полтавщини Дмитро Паламарчук : зарплата – 844,8 тис. грн, готівкою – 200 тис. грн і $37 тис;

: зарплата – 844,8 тис. грн, готівкою – 200 тис. грн і $37 тис; очільник МСЕК Луганщини Олександр Шеїн : зарплата – 594,3 тис. грн, пенсія – 74,8 тис. грн, інші доходи – 36 тис. грн, у готівці – 80 тис грн і $35 тис;

: зарплата – 594,3 тис. грн, пенсія – 74,8 тис. грн, інші доходи – 36 тис. грн, у готівці – 80 тис грн і $35 тис; керівниця МСЕК Дніпропетровщини Наталя Абраменков а: зарплата – 477 тис. грн, інші доходи – 494 тис. грн; готівкою – 2 тис. євро і $8 тис;

а: зарплата – 477 тис. грн, інші доходи – 494 тис. грн; готівкою – 2 тис. євро і $8 тис; очільниця МСЕК Запорізької області Лілія Диріна : зарплата 1 млн грн (дохід за попереднім місцем роботи) і 93 тис. грн – інші доходи;

: зарплата 1 млн грн (дохід за попереднім місцем роботи) і 93 тис. грн – інші доходи; керівниця МСЕК Одещини Олена Станіславова : зарплата – 353,4 тис. грн, пенсія – 123,9 тис. грн; готівкою – 28 тис. грн і $15 тис;

: зарплата – 353,4 тис. грн, пенсія – 123,9 тис. грн; готівкою – 28 тис. грн і $15 тис; керівник МСЕК Тернопільщини Ігор Банадига: зарплата – 564,5 тис. грн, пенсія – 99,8 тис. грн, інші доходи – 37,1 тис. грн; на банківських рахунках – 535,5 тис. грн і $13,4 тис;

зарплата – 564,5 тис. грн, пенсія – 99,8 тис. грн, інші доходи – 37,1 тис. грн; на банківських рахунках – 535,5 тис. грн і $13,4 тис; голова МСЕК Харківщини Ігор Зінов’єв : зарплата – 287,2 тис. грн, готівка – 810 тис. грн;

: зарплата – 287,2 тис. грн, готівка – 810 тис. грн; очільниця МСЕК Черкащини Наталія Масенко : зарплата – 430,1 тис. грн, пенсія – 90,4 тис., у банках – 849,1 тис. грн і $4,6 тис;

: зарплата – 430,1 тис. грн, пенсія – 90,4 тис., у банках – 849,1 тис. грн і $4,6 тис; керівниця МСЕК Чернівецької області Вікторія Біволаріу : зарплата – 366,5 тис. грн зарплата, готівки – $28 тис. і 14 тис. євро;

: зарплата – 366,5 тис. грн зарплата, готівки – $28 тис. і 14 тис. євро; голова МСЕК Закарпаття Юрій Веклинець – зарплата – 378,6 тис. грн, пенсія - 151,1 тис. грн і 12,5 тис. грн – інші доходи. Готівкою зазначено 220 тис. грн і $20 тис.

Нагадаємо, на Хмельниччині 49 прокурорів оформили інвалідність через корупційну схему голови обласної МСЕК Тетяни Крупи.

Водночас конфіскувати статки очільників медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) неможливо, за противоправні дії їм загрожує лише стаття про недостовірне декларування.

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