У суботу, 26 жовтня, у літак авіакомпанії Wizz Air, який здійснював рейс із грузинського міста Кутаїсі до чеської столиці Праги, влучила блискавка. Після цього літак повернувся до аеропорту.

Про це повідомляє News Georgia.

Як пишуть грузинські видання, в суботу блискавка двічі влучила у літак невдовзі після набору висоти.

За словами очевидців, вони почули гучний шум за бортом.

"Бортпровідники заявили про пошкодження системи блискавкозахисту, а також прозвітували про повернення літака до летовища в Кутаїсі", - йдеться в повідомленні.

Наразі ні адміністрація аеропорту, ні компанія Wizz Air цю інформацію не прокоментували.

Нагадаємо, у неділю, 28 липня, у Підмосков'ї на площі перед головним храмом-"капищем" збройних сил армії окупантів блискавка влучила у кількох росіян.

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