У підмосковному парку з так званою назвою "Патріот" біля головного храму армії окупантів блискавка вдарила у 3 людей.

У неділю, 28 липня, у Підмосков'ї на площі перед головним храмом-"капищем" збройних сил армії окупантів блискавка влучила у кількох росіян.

Відповідні відео з'явилися у Мережі.

За інформацією російських пропагандистських видань, на площі перед "капищем" армії окупантів блискавка вразила чотирьох людей: двох жінок та двох чоловіків. Після розряду чоловіки лишилися лежати на землі, а одна з жінок змогла піднятися самостійно.

За даними пропагандистського Telegram-каналу Baza, один із постраждалих чоловіків перебуває у тяжкому стані. Ще один — 39-річний чоловік після удару блискавки, окрім удару струмом, отримав закриту черепно-мозкову травму та рану чола.

Дві жінки постраждали менше. Обох із діагнозом "ураження електроструму" відвезли до лікарні.

Нагадаємо, що відомий храмі-капище збройних сил РФ під Москвою у Мережі називають "храмом сатани").

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