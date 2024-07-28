Всі енергетичні компанії працюють без вихідних готуючись до зими - «Укренерго»

Всі українські енергетики працюють без вихідних, щоб підготуватися до наступного опалювального сезону.

Про це заявив голова «Укренерго» Володимир Кудрицький.

«Всі енергетики, всі енергокомпанії і Укренерго тут не виключення. Дуже інтенсивно без вихідних працюють над підготовкою до опалювального сезону», - сказав він.

Кудрицький наголосив, що у кожної електростанції є план проведення робіт та розуміння того, коли саме енергоблоки будуть виводитися з ремонту.

Однак він підкреслив, що варто також не забувати про можливість нових обстрілів.

Раніше заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук заявляла, що завдяки роботі енергетиків усіх енергетичних компаній України ситуація зі світлом покращується.