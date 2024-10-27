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На Рівненщині виявили мертвого лева на звалищі заводу

На Рівненщині виявили мертвого лева на звалищі заводу

Звідки на Рівненщині з’явився лев, доки залишається загадкою / Фото: Associated Press

У поліції кажуть, що тварина померла внаслідок онкологічного захворювання.

У Костополі Рівненської області місцеві жителі виявили труп лева на сміттєзвалищі поблизу м'ясо-кісткового заводу. 

Відповідне фото опубліковано в Інстаграм "ПВК Костопіль".

Звідки на звалищі з'явилася мертва екзотична тварина – невідомо. Місцеві жителі припустили, що лев міг бути у цирку, який напередодні приїжджав до міста. Водночас повідомляється, що левів у програмі цирку не було.

Тим часом у поліції здійснюють перевірку щодо виявленого трупа лева на території Костопільського заводу 

"Попередньо, слідчо-оперативна група встановила, що тварина померла внаслідок онкологічного захворювання. Наразі поліція перевіряє документи, опитує персонал заводу та зоопарку з метою встановлення всіх обставин", - зазначили у відомстві.

Нагадаємо, у Чернівцях на вул. Пилипа Орлика виявили пітона. Змію знайшли вже мертвою. 

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