У Шостці посеред вулиці знайшли 3-метрового пітона

Плазун був мертвий.
У Шостці Сумської області біля сміттєвих баків виявили довжелезну велику змію. Про знахідку до поліції повідомила місцева мешканка. З'ясувалося, то був 3-метровий пітон і він уже був мертвий.
"Прибувши на виклик, співробітники групи реагування патрульної поліції зрозуміли, що плазун вже не живий. Сама ж заявниця розповідає, перші змію побачили підлітки, які й розповіли їй про свою знахідку. Не повіривши їм, жінка пересвідчилась, а вже потім викликали поліцейських. Попередньо встановлено, що це пітон, завдовжки понад три метри", - повідомив відділ комунікації поліції Сумської області.
Нині правоохоронці шукають власника плазуна та з'ясовують, як він опинився надворі.
Читайте також:
- "Його голова лежала на сидінні": британка підняла кришку унітазу, а там - величезний пітон (відео).
- Вчені з'ясували, як кішки подумки відстежують свого господаря.
- Вчені з’ясували, чому собаки нахиляють голову вбік, коли слухають.