У Шостці посеред вулиці знайшли 3-метрового пітона

Плазун був мертвий.

У Шостці Сумської області біля сміттєвих баків виявили довжелезну велику змію. Про знахідку до поліції повідомила місцева мешканка. З'ясувалося, то був 3-метровий пітон і він уже був мертвий.

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"Прибувши на виклик, співробітники групи реагування патрульної поліції зрозуміли, що плазун вже не живий. Сама ж заявниця розповідає, перші змію побачили підлітки, які й розповіли їй про свою знахідку. Не повіривши їм, жінка пересвідчилась, а вже потім викликали поліцейських. Попередньо встановлено, що це пітон, завдовжки понад три метри", - повідомив відділ комунікації поліції Сумської області.

Нині правоохоронці шукають власника плазуна та з'ясовують, як він опинився надворі.

ГУ НП України в Сумській області

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