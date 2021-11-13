Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

У Шостці посеред вулиці знайшли 3-метрового пітона

У Шостці посеред вулиці знайшли 3-метрового пітона

ГУ НП України в Сумській області

Плазун був мертвий.

У Шостці Сумської області біля сміттєвих баків виявили довжелезну велику змію. Про знахідку до поліції повідомила місцева мешканка. З'ясувалося, то був 3-метровий пітон і він уже був мертвий.

"Прибувши на виклик, співробітники групи реагування патрульної поліції зрозуміли, що плазун вже не живий. Сама ж заявниця розповідає, перші змію побачили підлітки, які й розповіли їй про свою знахідку. Не повіривши їм, жінка пересвідчилась, а вже потім викликали поліцейських. Попередньо встановлено, що це пітон, завдовжки понад три метри", - повідомив відділ комунікації поліції Сумської області.

Нині правоохоронці шукають власника плазуна та з'ясовують, як він опинився надворі.

© ГУ НП України в Сумській області
ГУ НП України в Сумській області

Читайте також:

В Україні змінилось законодавство, яке стосується тварин: що варто знати власникам

В Україні змінилось законодавство, яке стосується тварин: що варто знати власникам
Наступна публікація