Вчені з’ясували, чому собаки нахиляють голову вбік, коли слухають

У дослідженні брали участь 40 домашніх псів різних порід.

В Угорщині вчені з'ясували можливу причину, за якої собаки нахиляють голову, коли слухають людину. Така поведінка може бути ознакою підвищеної уваги з боку тварин.

Результати дослідження вчених опублікувало видання Naked Science.

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У дослідженні брали участь 40 домашніх псів різних порід. Кожна тварина мала запам'ятати назву двох раніше невідомих іграшок.

Тварини пройшли три однакових випробування, перше з яких провели через місяць після "знайомства" з іграшками й передавання їх господарям собак. Вихованця просили принести одну з кількох нових іграшок, обраних випадково. Те ж саме тваринам пропонували зробити через два, а потім три місяці після першого випробування.

Загалом собаки 12 разів приносили іграшки. Під час виконання кожного із завдань вчені відзначали, чи нахиляли тварину голову вбік.

Пізніше з'ясувалося, що собаки, які не плуталися в іграшках, набагато частіше нахиляли голову.

Фахівці припустили, що різниця в поведінці собак пов'язана зі сприйняттям знайомих слів чи служить ознакою підвищеної уваги.

Раніше повідомлялося про пса, який втратив одну лапу, але це не завадило йому стати зіркою Мережі.

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