Ученые выяснили, почему собаки наклоняют голову набок, когда слушают

В исследовании принимали участие 40 домашних псов разных пород.

В Венгрии ученые выяснили возможную причину, по которой собаки наклоняют голову, когда слушают человека. Такое поведение может являться признаком повышенного внимания со стороны животных.

Результаты исследования ученых опубликовало издание Naked Science.

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В исследовании принимали участие 40 домашних псов разных пород. Каждое животное должно было запомнить название двух ранее неизвестных игрушек.

Животные прошли три одинаковых испытания, первое из которых провели через месяц после знакомства с игрушками и передачи их хозяевам собак. Воспитанника просили принести одну из нескольких новых игрушек, выбранных случайно. То же животным предлагали сделать через два, а затем три месяца после первого испытания.

В общей сложности собаки 12 раз приносили игрушки. При выполнении каждой из задач ученые отмечали, наклоняло ли животное голову в сторону.

Позже выяснилось, что собаки, не путавшиеся в игрушках, гораздо чаще наклоняли голову.

Специалисты предположили, что разница в поведении собак связана с восприятием знакомых слов или служит признаком повышенного внимания.

Ранее сообщалось о псе, потерявшем одну лапу, но это не помешало ему стать звездой Сети.

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