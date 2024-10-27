Атака дронів на РФ: у Тамбовській області палає диспетчерська станція біля НПЗ

У ніч проти неділі, 27 жовтня, Росію знову атакувала зграя дронів, після чого поблизу нафтопереробного заводу у Тамбовській області пролунали вибухи та виникла пожежа. Про це пишуть місцеві паблики.

Губернатор Тамбовської області Максим Єгоров також повідомив про нічну атаку БпЛА і підтвердив "прильот" у Мічурінському муніципальному окрузі. За його словами, загалом область атакували 11 дронів. Скільки з них було збито, наразі невідомо.

За словами Єгорова, біля НПЗ стався "одиничний спалах", внаслідок чого виникла пожежа, яку нібито оперативно ліквідували. Про руйнування, пошкодження чи постраждалих Єгоров не повідомив.

За інформацію місцевих пабликів, влучення БпЛА сталось у диспетчерську станцію "Транснефть-Дружба" у селі Новомикільське, де розташований також Мічурінський нафтопереробний завод.

Цієї ж ночі дрони атакували й інші регіони РФ, зокрема Липецьку, Орловську, Бєлгородську, Брянську, Воронезьку та Волгоградську області.

Нагадаємо, рекордна атака дронів на Росію сталась у ніч проти 1 вересня. Невідомі безпілотники атакували Рязанську, Тульську, Воронезьку, Липецьку, Брянську, Білгородську, Курську та Московську області РФ. Про вибухи також повідомляли мешканці Калузької та Орловської областей.

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