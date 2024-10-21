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Топ-5 натуральних очисників для вашого дому

Топ-5 натуральних очисників для вашого дому

Топ-5 натуральних очисників для вашого дому / Фото: Credits

Замість використання хімічних засобів, які можуть бути шкідливими для вас, вашої родини та навколишнього середовища, спробуйте натуральні очисники.

Чистота у домі сприяє здоров’ю та створює комфортну атмосферу. На сторінці alisonistoxinfree дали рецепти цікавих очисників, які наповнять дім свіжістю та фантастичним ароматом.

Засіб для дезінфекції підлоги з чебрецю та сосни

Інгредієнти:

  • Білий оцет 2 склянки 
  • Свіжий чебрець 1/2 склянки 
  • Хвоя чи невеликі гілочки 1/2 склянки 
  • Цедра лимона  1 шт.
  • Тепла вода 4,5 л
  • Оцет

Приготування

  1. Настоюйте чебрець, хвою та лимону цедру в оцті, помістивши їх у банку та заливши оцтом на 2-4 тижні.
  2. Процідіть настояний оцет.
  3. Додайте 1 склянку настояного оцту в 4,5 л теплої води.

Використовуйте цю суміш для миття підлоги, так вона надовше залишиться чистою та матиме свіжий аромат.

Лавандовий засіб для очищення скла

Інгредієнти:

  • Білий оцет 1 склянка
  • Свіжа лаванда 1/2 склянки
  • Свіжа шавлія 1/2 склянки
  • Цедра апельсина 2 шт.

Приготування:

  1. Змішайте лаванду, шавлію та апельсинову цедру в скляній банці.
  2. Залийте суміш оцтом і закрийте банку.
  3. Настоюйте 2-4 тижні, періодично струшуючи.
  4. Процідіть рідину та перелийте її в пульверизатор.

Використовуйте цей очищувальний засіб для вікон і дзеркал. Ви не матимете жодних розводів, проте відчуєте гарний та заспокійливий аромат.

Трояндовий спрей для поверхонь 

Інгредієнти:

  • Білий оцет 1 склянка
  • Пелюстки свіжої троянди 1/2 склянки 
  • Свіжі квіти лаванди 1/2 склянки
  • Цедра апельсина 1 шт.

Приготування:

  1. Додайте пелюстки троянд, лаванду та шкірку апельсина в скляну банку.
  2. Залийте оцтом і дайте настоятися 2-4 тижні.
  3. Процідіть і перелийте в пульверизатор.

Цей ароматний спрей ідеально підходить для протирання столів, стільниць та інших поверхонь, залишає після себе квітковий та цитрусовий аромат.

Засіб для очищення деревини з шавлії

Інгредієнти:

  • Білий оцет 1 склянка
  • Листя шавлії 1/2 склянки 
  • Хвоя 1/2 склянки
  • Цедра лимона 1 шт.

Приготування

  1. Змішайте шавлію, хвою та цедру лимона в банці та залийте оцтом.
  2. Дайте настоятися 2-4 тижні у темному місці.
  3. Процідіть рідину та змішайте 1/2 склянки настояного оцту з 1 склянкою води.

Використовуйте цей розчин для очищення дерев’яних меблів або підлоги, матимете свіжий деревний аромат.

Спрей для білизни з ромашки

Інгредієнти:

  • Дистильована вода 1/2 склянки 
  • Білий оцет 1/2 склянки
  • Сушені квіти календули 1/4 склянки
  • Свіжі пелюстки троянди 1/4 склянки
  • Свіжі світи лаванди 1/4 склянки

Приготування:

  1. Настоюйте ромашку, троянду і лаванду в оцті 2-4 тижні.
  2. Процідіть і змішайте з дистильованою водою в пульверизаторі.

Використовуйте цей спрей, щоб освіжити білизну, подушки та тканинну, надавши їм заспокійливий квітковий аромат.

Ці натуральні очисники не лише ефективні, але й безпечні для вас і вашої родини. Вони допоможуть підтримувати чистоту в домі, а також наповнять його приємними ароматами.

Нещодавно ми писали про те, як зробити натуральний гарбузовий дифузор для дому.

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