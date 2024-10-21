Топ-5 натуральних очисників для вашого дому

Замість використання хімічних засобів, які можуть бути шкідливими для вас, вашої родини та навколишнього середовища, спробуйте натуральні очисники.
Чистота у домі сприяє здоров’ю та створює комфортну атмосферу. На сторінці alisonistoxinfree дали рецепти цікавих очисників, які наповнять дім свіжістю та фантастичним ароматом.
Засіб для дезінфекції підлоги з чебрецю та сосни
Інгредієнти:
- Білий оцет 2 склянки
- Свіжий чебрець 1/2 склянки
- Хвоя чи невеликі гілочки 1/2 склянки
- Цедра лимона 1 шт.
- Тепла вода 4,5 л
- Оцет
Приготування:
- Настоюйте чебрець, хвою та лимону цедру в оцті, помістивши їх у банку та заливши оцтом на 2-4 тижні.
- Процідіть настояний оцет.
- Додайте 1 склянку настояного оцту в 4,5 л теплої води.
Використовуйте цю суміш для миття підлоги, так вона надовше залишиться чистою та матиме свіжий аромат.
Лавандовий засіб для очищення скла
Інгредієнти:
- Білий оцет 1 склянка
- Свіжа лаванда 1/2 склянки
- Свіжа шавлія 1/2 склянки
- Цедра апельсина 2 шт.
Приготування:
- Змішайте лаванду, шавлію та апельсинову цедру в скляній банці.
- Залийте суміш оцтом і закрийте банку.
- Настоюйте 2-4 тижні, періодично струшуючи.
- Процідіть рідину та перелийте її в пульверизатор.
Використовуйте цей очищувальний засіб для вікон і дзеркал. Ви не матимете жодних розводів, проте відчуєте гарний та заспокійливий аромат.
Трояндовий спрей для поверхонь
Інгредієнти:
- Білий оцет 1 склянка
- Пелюстки свіжої троянди 1/2 склянки
- Свіжі квіти лаванди 1/2 склянки
- Цедра апельсина 1 шт.
Приготування:
- Додайте пелюстки троянд, лаванду та шкірку апельсина в скляну банку.
- Залийте оцтом і дайте настоятися 2-4 тижні.
- Процідіть і перелийте в пульверизатор.
Цей ароматний спрей ідеально підходить для протирання столів, стільниць та інших поверхонь, залишає після себе квітковий та цитрусовий аромат.
Засіб для очищення деревини з шавлії
Інгредієнти:
- Білий оцет 1 склянка
- Листя шавлії 1/2 склянки
- Хвоя 1/2 склянки
- Цедра лимона 1 шт.
Приготування:
- Змішайте шавлію, хвою та цедру лимона в банці та залийте оцтом.
- Дайте настоятися 2-4 тижні у темному місці.
- Процідіть рідину та змішайте 1/2 склянки настояного оцту з 1 склянкою води.
Використовуйте цей розчин для очищення дерев’яних меблів або підлоги, матимете свіжий деревний аромат.
Спрей для білизни з ромашки
Інгредієнти:
- Дистильована вода 1/2 склянки
- Білий оцет 1/2 склянки
- Сушені квіти календули 1/4 склянки
- Свіжі пелюстки троянди 1/4 склянки
- Свіжі світи лаванди 1/4 склянки
Приготування:
- Настоюйте ромашку, троянду і лаванду в оцті 2-4 тижні.
- Процідіть і змішайте з дистильованою водою в пульверизаторі.
Використовуйте цей спрей, щоб освіжити білизну, подушки та тканинну, надавши їм заспокійливий квітковий аромат.
Ці натуральні очисники не лише ефективні, але й безпечні для вас і вашої родини. Вони допоможуть підтримувати чистоту в домі, а також наповнять його приємними ароматами.
Нещодавно ми писали про те, як зробити натуральний гарбузовий дифузор для дому.
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