Топ-5 натуральних очисників для вашого дому

Замість використання хімічних засобів, які можуть бути шкідливими для вас, вашої родини та навколишнього середовища, спробуйте натуральні очисники.

Чистота у домі сприяє здоров’ю та створює комфортну атмосферу. На сторінці alisonistoxinfree дали рецепти цікавих очисників, які наповнять дім свіжістю та фантастичним ароматом.

Засіб для дезінфекції підлоги з чебрецю та сосни

Інгредієнти:

Білий оцет 2 склянки

Свіжий чебрець 1/2 склянки

Хвоя чи невеликі гілочки 1/2 склянки

Цедра лимона 1 шт.

Тепла вода 4,5 л

Оцет

Приготування:

Настоюйте чебрець, хвою та лимону цедру в оцті, помістивши їх у банку та заливши оцтом на 2-4 тижні. Процідіть настояний оцет. Додайте 1 склянку настояного оцту в 4,5 л теплої води.

Використовуйте цю суміш для миття підлоги, так вона надовше залишиться чистою та матиме свіжий аромат.

Лавандовий засіб для очищення скла

Інгредієнти:

Білий оцет 1 склянка

Свіжа лаванда 1/2 склянки

Свіжа шавлія 1/2 склянки

Цедра апельсина 2 шт.

Приготування:

Змішайте лаванду, шавлію та апельсинову цедру в скляній банці. Залийте суміш оцтом і закрийте банку. Настоюйте 2-4 тижні, періодично струшуючи. Процідіть рідину та перелийте її в пульверизатор.

Використовуйте цей очищувальний засіб для вікон і дзеркал. Ви не матимете жодних розводів, проте відчуєте гарний та заспокійливий аромат.

Трояндовий спрей для поверхонь

Інгредієнти:

Білий оцет 1 склянка

Пелюстки свіжої троянди 1/2 склянки

Свіжі квіти лаванди 1/2 склянки

Цедра апельсина 1 шт.

Приготування:

Додайте пелюстки троянд, лаванду та шкірку апельсина в скляну банку. Залийте оцтом і дайте настоятися 2-4 тижні. Процідіть і перелийте в пульверизатор.

Цей ароматний спрей ідеально підходить для протирання столів, стільниць та інших поверхонь, залишає після себе квітковий та цитрусовий аромат.

Засіб для очищення деревини з шавлії

Інгредієнти:

Білий оцет 1 склянка

Листя шавлії 1/2 склянки

Хвоя 1/2 склянки

Цедра лимона 1 шт.

Приготування:

Змішайте шавлію, хвою та цедру лимона в банці та залийте оцтом. Дайте настоятися 2-4 тижні у темному місці. Процідіть рідину та змішайте 1/2 склянки настояного оцту з 1 склянкою води.

Використовуйте цей розчин для очищення дерев’яних меблів або підлоги, матимете свіжий деревний аромат.

Спрей для білизни з ромашки

Інгредієнти:

Дистильована вода 1/2 склянки

Білий оцет 1/2 склянки

Сушені квіти календули 1/4 склянки

Свіжі пелюстки троянди 1/4 склянки

Свіжі світи лаванди 1/4 склянки

Приготування:

Настоюйте ромашку, троянду і лаванду в оцті 2-4 тижні. Процідіть і змішайте з дистильованою водою в пульверизаторі.

Використовуйте цей спрей, щоб освіжити білизну, подушки та тканинну, надавши їм заспокійливий квітковий аромат.

Ці натуральні очисники не лише ефективні, але й безпечні для вас і вашої родини. Вони допоможуть підтримувати чистоту в домі, а також наповнять його приємними ароматами.

Нещодавно ми писали про те, як зробити натуральний гарбузовий дифузор для дому.

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