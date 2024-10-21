Топ-5 натуральных очистителей для вашего дома

Вместо использования химических средств, которые могут быть вредными для вас, вашей семьи и окружающей среды, попробуйте натуральные очистители.
Чистота дома способствует здоровью и создает комфортную атмосферу. На странице alisonistoxinfree рассказали о рецептах интересных очистителей, которые наполнят дом свежестью и фантастическим ароматом.
Средство для дезинфекции полов из чабреца и сосны
Ингредиенты:
- Белый уксус 2 стакана
- Свежий чабрец 1/2 стакана
- Хвоя или небольшие веточки 1/2 стакана
- Цедра лимона 1шт.
- Теплая вода 4,5л
- Уксус
Приготовление:
- Настаивайте чабрец, хвою и лимонную цедру в уксусе, поместив их в банку и залив уксусом на 2-4 недели.
- Процедите уксус.
- Добавьте 1 стакан настоянного уксуса в 4,5л теплой воды.
Используйте эту смесь для мытья полов, так она дольше останется чистой и у неё будет свежий аромат.
Лавандовое средство для очистки стекла
Ингредиенты:
- Белый уксус 1 стакан
- Свежая лаванда 1/2 стакана
- Свежий шалфей 1/2 стакана
- Цедра апельсина 2 шт.
Приготовление:
- Смешайте лаванду, шалфей и апельсиновую цедру в стеклянной банке.
- Залейте смесь уксусом и закройте банку.
- Настаивайте 2-4 недели, периодически встряхивая.
- Процедите и перелейте ее в пульверизатор.
Используйте это очищающее средство для окон и зеркал. У вас не будет никаких разводов, однако вы почувствуете хороший и успокаивающий аромат.
Спрей из лепестков розы для поверхностей
Ингредиенты:
- Белый уксус 1 стакан
- Лепестки свежей розы 1/2 стакана
- Свежие цветы лаванды 1/2 стакана
- Цедра апельсина 1шт.
Приготовление:
- Добавьте лепестки роз, лаванду и кожуру апельсина в стеклянную банку.
- Залейте уксусом и дайте настояться 2-4 недели.
- Процедите и перелейте в пульверизатор.
Этот ароматный спрей идеально подходит для протирания столов, столешниц и других поверхностей, оставляет цветочный и цитрусовый аромат.
Средство для очистки древа из шалфея
Ингредиенты:
- Белый уксус 1 стакан
- Листья шалфея 1/2 стакана
- Хвоя 1/2 стакана
- Цедра лимона 1шт.
Приготовление:
- Смешайте шалфей, хвою и цедру лимона в банке и залейте уксусом.
- Дайте настояться 2-4 недели в темном месте.
- Процедите жидкость и смешайте 1/2 стакана уксуса с 1 стаканом воды.
Используйте этот раствор для очистки деревянной мебели или пола и у вас в доме будет свежий древесный аромат.
Спрей для белья из ромашки
Ингредиенты:
- Дистиллированная вода 1/2 стакана
- Белый уксус 1/2 стакана
- Сушеные цветы ромашки 1/4 стакана
- Свежие лепестки розы 1/4 стакана
- Свежие миры лаванды 1/4 стакана
Приготовление :
- Настаивайте ромашку, розу и лаванду в уксусе 2-4 недели.
- Процедите и смешайте с дистиллированной водой в пульверизаторе.
Используйте этот спрей, чтобы освежить белье, подушки и ткань, придав им успокаивающий цветочный аромат.
Эти натуральные очистители не только эффективны, но и безопасны для вас и вашей семьи. Они помогут поддерживать чистоту дома, а также наполнят его приятными ароматами.
Недавно мы писали о том, как сделать натуральный тыквенный диффузор для дома.
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