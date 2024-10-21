Топ-5 натуральных очистителей для вашего дома

Вместо использования химических средств, которые могут быть вредными для вас, вашей семьи и окружающей среды, попробуйте натуральные очистители.

Чистота дома способствует здоровью и создает комфортную атмосферу. На странице alisonistoxinfree рассказали о рецептах интересных очистителей, которые наполнят дом свежестью и фантастическим ароматом.

Средство для дезинфекции полов из чабреца и сосны

Ингредиенты:

Белый уксус 2 стакана

Свежий чабрец 1/2 стакана

Хвоя или небольшие веточки 1/2 стакана

Цедра лимона 1шт.

Теплая вода 4,5л

Уксус

Приготовление:

Настаивайте чабрец, хвою и лимонную цедру в уксусе, поместив их в банку и залив уксусом на 2-4 недели. Процедите уксус. Добавьте 1 стакан настоянного уксуса в 4,5л теплой воды.

Используйте эту смесь для мытья полов, так она дольше останется чистой и у неё будет свежий аромат.

Лавандовое средство для очистки стекла

Ингредиенты:

Белый уксус 1 стакан

Свежая лаванда 1/2 стакана

Свежий шалфей 1/2 стакана

Цедра апельсина 2 шт.

Приготовление:

Смешайте лаванду, шалфей и апельсиновую цедру в стеклянной банке. Залейте смесь уксусом и закройте банку. Настаивайте 2-4 недели, периодически встряхивая. Процедите и перелейте ее в пульверизатор.

Используйте это очищающее средство для окон и зеркал. У вас не будет никаких разводов, однако вы почувствуете хороший и успокаивающий аромат.

Спрей из лепестков розы для поверхностей

Ингредиенты:

Белый уксус 1 стакан

Лепестки свежей розы 1/2 стакана

Свежие цветы лаванды 1/2 стакана

Цедра апельсина 1шт.

Приготовление:

Добавьте лепестки роз, лаванду и кожуру апельсина в стеклянную банку. Залейте уксусом и дайте настояться 2-4 недели. Процедите и перелейте в пульверизатор.

Этот ароматный спрей идеально подходит для протирания столов, столешниц и других поверхностей, оставляет цветочный и цитрусовый аромат.

Средство для очистки древа из шалфея

Ингредиенты:

Белый уксус 1 стакан

Листья шалфея 1/2 стакана

Хвоя 1/2 стакана

Цедра лимона 1шт.

Приготовление:

Смешайте шалфей, хвою и цедру лимона в банке и залейте уксусом. Дайте настояться 2-4 недели в темном месте. Процедите жидкость и смешайте 1/2 стакана уксуса с 1 стаканом воды.

Используйте этот раствор для очистки деревянной мебели или пола и у вас в доме будет свежий древесный аромат.

Спрей для белья из ромашки

Ингредиенты:

Дистиллированная вода 1/2 стакана

Белый уксус 1/2 стакана

Сушеные цветы ромашки 1/4 стакана

Свежие лепестки розы 1/4 стакана

Свежие миры лаванды 1/4 стакана

Приготовление :

Настаивайте ромашку, розу и лаванду в уксусе 2-4 недели. Процедите и смешайте с дистиллированной водой в пульверизаторе.

Используйте этот спрей, чтобы освежить белье, подушки и ткань, придав им успокаивающий цветочный аромат.

Эти натуральные очистители не только эффективны, но и безопасны для вас и вашей семьи. Они помогут поддерживать чистоту дома, а также наполнят его приятными ароматами.

Недавно мы писали о том, как сделать натуральный тыквенный диффузор для дома.

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