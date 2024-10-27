Прем'єр Грузії: Уряд затвердять попри протести опозиції

У Грузії уряд країни буде затверджено попри відмову опозиції визнавати результати голосування.

Про це заявив прем’єр Грузії Іраклій Кобахідзе, цитує "Європейська правда"

За словами Кобахідзе, у них просто "не вистачило гідності змиритися з черговою поразкою".

"За всі ці роки вони жодного разу не змогли прийняти результати виборів, гідно прийняти свою поразку. Вони зазнали поразки вдев'яте", – стверджує він.

Кобахідзе додав що "будь-яка спроба оскаржити конституційний устрій неприйнятна".

"Слід ще раз підкреслити, що і в цьому випадку низка НУО разом із політичними, радикальними партіями виступили проти конституційного ладу цієї країни втретє за 4 роки. Але, це слабка спроба. Це відчайдушні політики, відчайдушна спроба хоч якось виправдатися перед власними виборцями", – підсумував він.

Нагадаємо, що у Грузії 26 жовтня відбулися парламентські вибори. Опозиційні партії звинувачують владу у фальсифікаціях результатів парламентських виборів та погрожують протестами.

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