Ворожий обстріл Черкащини: стали відомі наслідки

Вночі 27 жовтня Росія атакувала Черкаську область дронами. Уламки збитого "Шахеда" впали на територію інфраструктурного об'єкта в Уманському районі.

Про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

"За попередніми даними, в цей час наші оборонці знищили 3 "Шахеди". Уламки одного з них впали на територію об'єкта інфраструктури на Уманщині", — розповів він.

Рятувальники швидко ліквідували пожежу, постраждалих немає.

Нагадаємо, вночі 27 жовтня Росія випустила 80 дронів "Шахед" на територію України. Вибухи чули в кількох регіонах, зокрема в Черкащині та на сході країни. Українські ППО знищили більшу частину дронів, однак уламки призвели до пожеж і руйнувань.

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