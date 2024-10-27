У Селидовому окупанти розстрілюють місцевих жителів

У Селидовому росіяни вбили місцевих жителів та розстріляли цивільне авто. За цими фактами розпочато розслідування.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

"На оприлюдненому відео зафіксовано, як представники військ держави-агресора, ймовірно, розстріляли з автоматичної зброї цивільний автомобіль у населеному пункті. Під час атаки в салоні перебували двоє громадян, одного з них поранено. Після цього на місце події прибули військові ЗСУ та, відтягнувши з лінії вогню постраждалого, надали йому першу медичну допомогу й евакуювали цивільних з-під обстрілу. Попередньо, це сталось 24 жовтня 2024 року", - йдеться у повідомленні.

Крім того, за даними медіа, ворог розстріляв у місті двох жінок. Також, як зазначають інтернет-ресурси, в районі приватного сектору, що практично не постраждав від активних бойових дій, перебувають тіла загиблих цивільних.

"Тобто ці вбивства відбувалися, попередньо, вже після взяття під контроль цих територій противником", - додали у відомстві.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, важкі бої в Селидовому тривають, ЗСУ намагаються стабілізувати ситуацію. Російські війська тиснуть на ЗСУ з півночі, півдня і сходу. Останнім часом йде натиск у бік багатоповерхівок зі східної частини.

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