Коли в Україні проведуть вибори: Єрмак відповів

Єрмак вважає, що сьогодні ресурси мають йти на війну.

Вибори в Україні проведуть одразу після закінчення війни.

Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю Corriere Della Sera.

"(Вибори відбудуться – Ред.) одразу після закінчення війни. Зеленський дуже чітко говорить, що він захоче, щоб усі солдати мали змогу голосувати, а також біженці за кордоном. Але сьогодні ресурси мають йти на війну", – сказав Єрмак.

Раніше президент Володимир Зеленський розповів, чи балотуватиметься на другий президентський термін.

Також він пояснив, що в Україні можуть відбутися вибори під час війни тільки у разі, якщо "парламенту вдасться вирішити всі завдання щодо забезпечення доступу до голосування".

За словами глави держави, наразі немає можливості забезпечити голосування для військових, які перебувають на передовій. У Держдепі США заявили, що ставляться з розумінням до позиції Києва, що вибори не можуть бути проведені під час війни.

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