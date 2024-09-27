Трамп сказал, как нужно завершить войну в Украине

Кандидат в президенты США отметил, что "многому научился" на встрече с Зеленским.
После встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что войну России против Украины необходимо завершить путем "справедливого соглашения".
Об этом сообщает The Guardian.
По словам Трампа, в контексте войны России против Украины он хочет "справедливого соглашения для всех".
Он также отметил, что "многому научился" на встрече с Зеленским.
При этом президент Зеленский добавил, что необходимо сделать все, чтобы надавить на российского диктатора Владимира Путина и остановить войну.
Напомним, перед тем как встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским кандидат в президенты США и экс-глава Белого дома Дональд Трамп вспомнил историю 2019 года, которая едва не закончилась объявлением ему импичмента. В той ситуации, по словам Трампа, Зеленский был "словно из стали".
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