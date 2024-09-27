Трамп сказав, як потрібно завершити війну в Україні

Кандидат у президенти США зауважив, що "багато чого навчився" на зустрічі із Зеленським.
Після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що війну Росії проти України необхідно завершити шляхом "справедливої угоди".
Про це повідомляє The Guardian.
За словами Трампа, у контексті війни Росії проти України він хоче "справедливої угоди для всіх".
Він також зауважив, що "багато чого навчився" на зустрічі із Зеленським.
Водночас президент Зеленський додав, що необхідно зробити все, щоб натиснути на російського диктатора Володимира Путіна і зупинити війну.
Нагадаємо, перед тим як зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським кандидат в президенти США та ексочільник Білого дому Дональд Трамп згадав історію 2019 року, яка ледь не закінчилася оголошенням йому імпічменту. У тій ситуації, за словами Трампа, Зеленський був “ніби зі сталі”.
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