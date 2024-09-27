Трамп сказав, як потрібно завершити війну в Україні

Кандидат у президенти США зауважив, що "багато чого навчився" на зустрічі із Зеленським.

Після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що війну Росії проти України необхідно завершити шляхом "справедливої угоди".

Про це повідомляє The Guardian.

За словами Трампа, у контексті війни Росії проти України він хоче "справедливої угоди для всіх".

Також читайте Зустріч Зеленського і Трампа: пролунала перша заява

Він також зауважив, що "багато чого навчився" на зустрічі із Зеленським.

Водночас президент Зеленський додав, що необхідно зробити все, щоб натиснути на російського диктатора Володимира Путіна і зупинити війну.

Нагадаємо, перед тим як зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським кандидат в президенти США та ексочільник Білого дому Дональд Трамп згадав історію 2019 року, яка ледь не закінчилася оголошенням йому імпічменту. У тій ситуації, за словами Трампа, Зеленський був “ніби зі сталі”.

Зеленський і Трамп за зачиненими дверима! Важлива зустріч у Нью-Йорку

Читайте також: