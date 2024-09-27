Трамп несподівано похвалив Зеленського: що пригадав кандидат в президенти США

Перед тим, як зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським, кандидат в президенти США та ексочільник Білого дому Дональд Трамп згадав історію 2019 року, яка ледь не закінчилася оголошенням йому імпічменту. У тій ситуації, за словами Трампа, Зеленський був “ніби зі сталі”.

Про це повідомляє “Голос Америки”.

Розповідь Дональда Трампа стосувалася його телефонної розмови з українським президентом, в якій тодішній президент США просив його поновити розслідування щодо компанії Burisma, з якою був пов’язаний син Джо Байдена — конкурента на виборах 2020 року.

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У зв’язку з цим Трампу хотіли оголосити імпічмент, але Зеленський не підтвердив тиск з боку очільника Білого дому під час тієї розмови.

“Він чітко сказав, що президент Трамп не зробив нічого неправильного. Він сказав це дуже чітко й однозначно. І ці “яструби” з імпічментом змушені були одразу відступитися. Він міг почати говорити, що чогось “не знає”, “не впевнений”. Але він був як зі сталі, він сказав: “Президент Трамп не скоїв нічого неправильного”, — заявив Дональд Трамп.

Нагадаємо, президент України Зеленський і кандидат у президенти США Трамп зробили перші заяви після зустрічі у Вашингтоні 27 вересня.

Зустріч, якої вже не чекали! Про що розмовляють Трамп І Зеленський зараз?

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