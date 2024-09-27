Зустріч Зеленського і Трампа: пролунала перша заява

Президент Зеленський і кандидат у президенти США Трамп зробили перші заяви після зустрічі у Вашингтоні 27 вересня.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що він і кандидат у президенти США Дональд Трамп мають спільну думку про необхідність зупинити війну в Україні.

Про це глава держави сказав під час зустрічі з Трампом 27 вересня у Вашингтоні.

Своєю чергою, Трамп підтвердив готовність співпрацювати з демократами у разі обрання на посаду президента, щоб досягти миру в Україні. Він також зазначив, що має хороші відносини як із Зеленським, так і з російським диктатором Володимиром Путіним.

"У нас дуже хороші стосунки (з Зеленським - ред.), і у мене також дуже хороші стосунки, як ви знаєте, з Путіним. І я думаю, якщо ми виграємо, я думаю, що ми вирішимо це дуже швидко", — сказав Трамп.

На це Зеленський зауважив: "Сподіваюся, у нас із вами стосунки кращі".

Нагадаємо, раніше кандидат у президенти США Дональд Трамп погодився на зустріч із президентом Володимиром Зеленським, незважаючи на те, що неодноразово критикував його під час передвиборчої кампанії у США.

"Я з нетерпінням чекаю на зустріч, – сказав Трамп у четвер, передає CNN. Побачимо – я справді вважаю, що я з ним не згоден – ну, він мене не знає. Я не згоден, але скажу так: я вірю, що зможу досить швидко домовитися між президентом Путіним і президентом Зеленським", - казав тоді Трамп.

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