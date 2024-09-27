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Трамп розповів, чи буде вимагати від Зеленського віддати території в обмін на мир

Трамп розповів, чи буде вимагати від Зеленського віддати території в обмін на мир

Дональд Трамп / Фото: Associated Press

Трамп розповів, про що говоритиме на зустрічі із президентом Зеленським.

Кандидат у президенти США Дональд Трамп погодився на зустріч президентом Володимиром Зеленським, незважаючи на те, що неодноразово критикував його під час кампанії в США.

"Я з нетерпінням чекаю зустрічі", – сказав Трамп у четвер, передає CNN. Побачимо — я справді вважаю, що я з ним не згоден – ну, він мене не знає. Я не згоден, але скажу так: я вірю, що зможу досить швидко домовитися між президентом Путіним і президентом Зеленським".

Журналісти запитали Трампа, чи повинна Україна віддати територію Росії для завершення війни. Політик відповів: "Побачимо, що буде. Подивимося. Давайте трохи заспокоїмося".

Водночас, кандидат у президенти від республіканців вкотре заявив, що небхідно добитися миру в Україні, зупинивши смерті і руйнування.

"Нам потрібен мир! Потрібно покінчити зі смертями та руйнуваннями", – відповів Трамп.

Нагадаємо, 25 вересня агентство AP повідомило, що Трамп не планує зустрічатися з Зеленським на цьому тижні. За інформацією Time, спочатку команда президента Володимира Зеленського відмовилися від зустрічі з Дональдом Трампом у його резиденції Мар-а-Лаго, оскільки це могло бути розцінено як підтримка передвиборчої кампанії республіканців.

Однак наступного дня Трамп заявив, що проведе зустріч із Зеленським у Trump Tower 27 вересня. Також він опублікував лист від Зеленського з проханням про зустріч.

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