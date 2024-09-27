Новий штаб НАТО розмістять за 110 км від кордону з РФ: що відомо

Офіційне рішення щодо створення штабу планують ухвалити наступного року на саміті міністрів оборони країн-членів Альянсу, після чого він почне свою роботу.

Командування Північноатлантичного альянсу вирішило створити новий штаб Сухопутних військ в Північній Європі. Міністр оборони Фінляндії Антті Гяккянен у п'ятницю, 27 вересня, повідомив, що місцем розташування штабу обрано фінське місто Міккелі на відстані приблизно 110 км від кордону з РФ.

Про це пише Yle.

Офіційне рішення щодо створення штабу планують ухвалити наступного року на саміті міністрів оборони країн-членів Альянсу, після чого він почне свою роботу.

Штаб у Міккелі підпорядковуватиметься штаб-квартирі НАТО в Норфолку. Очолить його командувач Сухопутних військ Сил оборони Фінляндії. До складу командування також увійдуть офіцери кількох країн НАТО, яких саме – буде відомо пізніше. В мирний час чисельність персоналу нового штабу становитиме кілька десятків осіб.

За словами Гяккянена, рішення розмістити регіональний штаб НАТО саме в Міккелі обґрунтоване тим, що в місті вже працює штаб Сухопутних військ Збройних сил Фінляндії. Це також дасть змогу ефективно планувати операції сухопутних військ у північних регіонах Альянсу.

"Національна оборона Фінляндії та оборона НАТО повинні мати можливість безперешкодно співпрацювати в нормальних і надзвичайних обставинах", – зауважив він.

Міністр оборони країни додав, що місце дислокації передових сухопутних військ НАТО (FLF), які будуть розміщені в Лапландії, буде оголошено пізніше.

Гяккянен зазначив, що Фінляндія має сильну і якісну національну оборону, а досвід фінських військових є унікальним, особливо в умовах Півночі.

Нагадаємо, у НАТО почали готувати план на випадок Третьої світової війни. В разі воєнного конфлікту з Росією військові НАТО, найімовірніше, зіткнуться з набагато більшою зоною бойових дій.

Читайте також: