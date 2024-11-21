Ціллю атаки Storm Shadow в Курській області міг бути оперштаб військ РФ - ISW

Українською ціллю міг бути маєток Барятинського в Мар’їно.

Україна проти 20 листопада завдала успішного комбінованого удару по військових засобах у російському тилу із застосуванням безпілотників і західної зброї дальньої дії.

Так вважає ISW.

Зокрема, The Guardian і Bloomberg 20 листопада повідомили з посиланням на анонімні джерела, що українські війська завдали перших ударів по військових об’єктах у Росії з використанням наданих Великою Британією ракет Storm Shadow.

Геолокаційні кадри, опубліковані 20 листопада, показують наслідки ймовірного удару Storm Shadow поблизу Мар’їно Курської області.

Кілька російських військових блогерів стверджували, що українські війська запустили до 12 ракет Storm Shadow по Курській області, осколки яких влучили в Мар’їно.

Геолокаційні кадри удару свідчать про те, що українською ціллю міг бути маєток Барятинського в Мар’їно, де, як припустило українське оборонне видання Defense Express, був командний пункт для російських і північнокорейських військ, що діяли в Курській області.

Наразі ISW не може підтвердити це твердження, але Мар’їно знаходиться приблизно в 30 км від нинішнього виступу Курської області, що було б відповідною відстанню для оперативного штабу військ, які ведуть наступ уздовж виступу.

Нагадаємо, США дали "зелене світло" Україні щодо застосування британських ракет Storm Shadow для ударів углиб російської території. Водночас у Британії уникають коментарів щодо дозволу на удари по Росії ракетами Storm Shadow.

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