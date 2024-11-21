Астрологічний прогноз на 21 листопада

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день сприятливий для будь-яких починань – вони обіцяють бути вдалими, особливо якщо працювати над ними спільно, у колективі.

Символ дня: Табун коней.

Стихія дня: Дерево.

Щасливе число дня: 3.

Щасливий колір: фіолетовий.

Щасливе каміння дня: авантюрин, олександрит.

За яку частину тіла відповідає: печінка.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, минають швидко і без ускладнень, особливо, якщо одразу ж розпочати лікування, а не чекати, доки «саме минеться».

Харчування дня: необхідно уникати важкої — насамперед, жирної — їжі, але водночас дуже важливо включити до раціону продукти, що сприяють кровотворенню, — печінку, червоні ягоди та фрукти (наприкінці осені це можуть бути журавлина, горобина, гранат, буряк, помідори) та червоне сухе вино.

Стрижка дня: для стрижки день сприятливий.

Магія та містика дня: можна ворожити – карти дадуть відповіді на будь-які запитання.

Сни дня: сни цієї ночі корисної інформації не несуть – про них можна забути.

Табу дня: необхідно відмовитися від алкоголю, міцної кави, а вживання ліків звести до мінімуму.

Цитата дня: «Людський колектив, якщо він налічує хоча б три людини, має тенденцію ділитися – зважаючи на все, спонтанно – на два ворожі табори» (Мішель Вельбек).

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