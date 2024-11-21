Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Окупований Мелітополь атакували ворожі безпілотники

Окупований Мелітополь атакували ворожі безпілотники

Начебто над містом збили ворожий дрон / Фото: Getty Images

Нібито ЗСУ спробували атакувати електропідстанцію.

У ніч проти 21 листопада 2024 року відбулася атака невідомих безпілотників на тимчасово окупований Мелітополь.

Про це у соціальних мережах повідомив колаборант, а також "голова Комісії ВП РФ з питань суверенітету, патріотичних проєктів та підтримки ветеранів" Володимир Рогов у повідомленні у соцмережах. 

Близько 22:00 у Мелітополі було чути вибух - над містом було збито ворожий дрон.

Нібито ЗСУ спробували атакувати електропідстанцію.

Сталося короткочасне замикання електрики.

На місці вибуху працюють оперативні служби.

Рогов також похвалився тим, що, мовляв, за кілька хвилин до удару публікував попередження про БпЛА-небезпеку на окупованій частині Запорізької області та, зокрема, над Мелітополем.

Нагадаємо, що раніше Зеленський відповів, чи буде Україна боротися за Мелітополь

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Зеленський поїхав на передову на фронт!

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Уже й туди добралися! Росія привласнила бренд "Мелітопольська черешня"!

Уже й туди добралися! Росія привласнила бренд "Мелітопольська черешня"!

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація