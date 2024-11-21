Окупований Мелітополь атакували ворожі безпілотники

У ніч проти 21 листопада 2024 року відбулася атака невідомих безпілотників на тимчасово окупований Мелітополь.

Про це у соціальних мережах повідомив колаборант, а також "голова Комісії ВП РФ з питань суверенітету, патріотичних проєктів та підтримки ветеранів" Володимир Рогов у повідомленні у соцмережах.

Близько 22:00 у Мелітополі було чути вибух - над містом було збито ворожий дрон.

Нібито ЗСУ спробували атакувати електропідстанцію.

Сталося короткочасне замикання електрики.

На місці вибуху працюють оперативні служби.

Рогов також похвалився тим, що, мовляв, за кілька хвилин до удару публікував попередження про БпЛА-небезпеку на окупованій частині Запорізької області та, зокрема, над Мелітополем.

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Нагадаємо, що раніше Зеленський відповів, чи буде Україна боротися за Мелітополь.

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