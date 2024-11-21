Оккупированный Мелитополь атаковали вражеские беспилотники

В ночь на 21 ноября 2024 года произошла атака неизвестных беспилотников на временно оккупированный Мелитополь.

Об этом в социальных сетях сообщил коллаборант, а также глава Комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотических проектов и поддержки ветеранов Владимир Рогов в сообщении в соцсетях.

Около 22:00 в Мелитополе был слышен взрыв — над городом был сбит вражеский дрон.

Якобы ВСУ попытались атаковать электроподстанцию.

Произошло кратковременное замыкание электричества.

На месте взрыва работают оперативные службы.

Рогов также похвастался тем, что за несколько минут до удара публиковал предупреждение о БпЛА-опасности на оккупированной части Запорожской области и, в частности, над Мелитополем.

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Напомним, что ранее Зеленский ответил, будет ли Украина бороться за Мелитополь.

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