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Зеленский ответил, будет ли Украина бороться за Мелитополь

Зеленский ответил, будет ли Украина бороться за Мелитополь

Владимир Зеленский во время визита в Запорожскую область / Фото: Офис президента Украины

Зеленский провел совещание по ситуации в безопасности в Запорожской области и представил Ивана Федорова как нового главу ОВА.

Президент Владимир Зеленский во время визита в Запорожскую область представил новоназначенного главу Запорожской ОВА Ивана Федорова, который с декабря 2020 года был городским председателем ныне оккупированного Мелитополя и после начала полномасштабной войны некоторое время находился в российском плену.

Об этом передает пресс-служба ОП.

Президент отметил важность того, чтобы руководство области работало непосредственно на месте и хорошо понимало специфику региона.

Зеленский заверил, что Мелитополь обязательно будет освобожден.

"Нужно сделать все, чтобы Украина вернулась в ваш родной Мелитополь. Украина сегодня борется за это. Это обязательно произойдет", – сказал он, обращаясь к Федорову.

Владимир Зеленский и Иван Федоров / ©
Владимир Зеленский и Иван Федоров

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский посетил Роботино в Запорожской области и вручил защитникам государственные награды. Во время визита в Роботино он назвал "решающую миссию", которая принесет победу Украине

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Зеленский поехал на передовую на фронт!

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