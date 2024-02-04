Зеленский ответил, будет ли Украина бороться за Мелитополь

Зеленский провел совещание по ситуации в безопасности в Запорожской области и представил Ивана Федорова как нового главу ОВА.

Президент Владимир Зеленский во время визита в Запорожскую область представил новоназначенного главу Запорожской ОВА Ивана Федорова, который с декабря 2020 года был городским председателем ныне оккупированного Мелитополя и после начала полномасштабной войны некоторое время находился в российском плену.

Об этом передает пресс-служба ОП.

Президент отметил важность того, чтобы руководство области работало непосредственно на месте и хорошо понимало специфику региона.

Зеленский заверил, что Мелитополь обязательно будет освобожден.

"Нужно сделать все, чтобы Украина вернулась в ваш родной Мелитополь. Украина сегодня борется за это. Это обязательно произойдет", – сказал он, обращаясь к Федорову.